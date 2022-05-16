За неделю пожарные Красноярского края спасли 12 человек

С 11 по 15 мая сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили 1 644 выезда, из них 372 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Спасли при тушении пожаров 12 человек.

На тушения привлекались 2 460 человек личного состава и 679 единиц техники. Добровольная пожарная охрана привлекалась 41 раз.

Кроме этого, сотрудники МЧС 10 раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли одного жителя Красноярского края.

36 выездов совершили поисково-спасательные формирования, в 9 случаях оказывалась помощь, спасено 4 человека.

Кромка льда на Енисее находится на участке н. Курейка – н.п. Игарка.