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За неделю пожарные Красноярского края спасли 12 человек

Главная Общество
Красноярск
11:45 16 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, дтп, пожары
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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С 11 по 15 мая сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили 1 644 выезда, из них 372 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Спасли при тушении пожаров 12 человек.

На тушения привлекались 2 460 человек личного состава и 679 единиц техники. Добровольная пожарная охрана привлекалась 41 раз.

Кроме этого, сотрудники МЧС 10 раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли одного жителя Красноярского края.

36 выездов совершили поисково-спасательные формирования, в 9 случаях оказывалась помощь, спасено 4 человека.

Кромка льда на Енисее находится на участке н. Курейка – н.п. Игарка.

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