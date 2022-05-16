21-летний красноярец украл у ребёнка телефон

33-летняя жительница Красноярска обратилась в дежурную часть и рассказала, что у её 8-летнего сына похитили мобильный телефон стоимостью почти 9 000 рублей. Было установлено, что мальчик шёл по пешеходному мосту и к нему подбежал мужчина, выхватил телефон из рук и скрылся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Подозреваемым оказался ранее судимый 21-летний красноярец. Он пояснил, что украденное он планировал продать. Во время обыска полицейские обнаружили похищенный телефон и изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Максимальное наказание — до 4 лет лишения свободы.

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