В Богучанском районе утонул 47-летний рыбак

На р. Чуна ведутся поиски мужчины. Об этом сообщают в пресс-службе Агентства ГО ЧС Красноярского края.

15 мая спасателям поступило сообщение о том, что в 80 км от пос. Осиновый Мыс утонул мужчина 1975 года рождения. Он выехал на акваторию реки на моторной лодке. Во время поисковых работ спасатели обследовали более 9 км береговой линии, поиски будут продолжены.

В ведомстве напоминают, что при выходе на акваторию необходимо надеть спасательные жилеты и проверить техническое состояние плавсредства.

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