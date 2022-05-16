Жительницу Железногорска подозревают в краже детских самоката и велосипеда

Полицейские задержали женщину, которая подозревается в хищениях детских самоката и велосипеда.

В дежурную часть обратилась жительница Железногорска. Она рассказала, что вечером её сын-первоклассник вернулся с прогулки без самоката. Мальчик пояснил родителям, что забыл его на детской площадке. Поиски к успеху не привели, поэтому мама ребёнка обратилась в полицию. У заднего колеса самоката была небольшая техническая неисправность. Стоимость самоката женщина оценила в 3 000 рублей.

Через пару дней в полицию с заявлением о краже велосипеда обратились родители 11-летнего ребёнка. Днём он находился на тренировке в детском спортивном комплексе. Велосипед оставил на прилегающей территории. Вернувшись после занятий, ребёнок обнаружил, что велосипед, стоимостью 13 000 руб. пропал.

По подозрению в совершении краж сотрудники полиции задержали безработную жительницу Железногорска 1991 года рождения. Во время обыска в квартире подруги подозреваемой был изъят украденный самокат, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

31-летняя женщина рассказала полицейским, что вечером она увидела самокат на детской площадке и решила прокатиться. Доехав до квартиры подруги, осталась у неё ночевать, при этом починила неисправность заднего колеса. Самокат она временно оставила у знакомой. Через два дня, находясь в нетрезвом состоянии и проходя мимо спорткомплекса, заметила велосипед и решила прокатиться на нём. В одном из дворов женщина заметила приятеля. Она оставила похищенное рядом со скамейкой и отправилась к нему в гости. На следующее утро велосипед пропал. Проводятся поиски транспортного средства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — лишение свободы от 2 до 5 лет.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков