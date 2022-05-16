В Красноярском крае лесопользователи активно включатся в противопожарную работу

Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл ежедневный оперштаб по противодействию лесным пожарам, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка, большая часть возгораний по-прежнему возникает по вине людей. Александр Усс поручил главам территорий усилить работу с арендаторами лесных участков, членами дачных кооперативов и СНТ. Виновных в появлении пожаров нужно выявлять и привлекать к ответственности.

— Необходимо провести и окашивание, опашку. Важно закупить дополнительный инвентарь, патрулировать территории с помощью волонтёров, обеспечить быструю локализацию возникающих пожаров, — поручил губернатор.

Во время заседания Александр Усс выразил благодарность пожарным, спасателям, добровольцам, руководителям территорий, принимающим участие в борьбе с пожарами.

Отметим, что на вечер 15 мая в регионе действовал 31 лесной пожар на площади 12 578,5 га. За сутки обнаружено 25 пожаров на площади 167,9 га. Ликвидировано 30 пожаров на площади 2 664,6 га, локализовано 5 пожаров на площади 3 551,5 га. На привлекалось 1 489 человек и 224 единицы техники. Наиболее сложная ситуация с пожарами в выходные сложилась в Емельяновском, Нижнеингашском и Енисейском районах.

С начала пожароопасного сезона всего возникло 686 очагов ландшафтных лесных пожаров на общей площади 41 651,605 га.

Напомним, в большинстве районов региона действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев виновному может грозить и уголовная ответственность.

В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 3 000 человек и свыше 1 000 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков