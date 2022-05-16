16 мая
Красноярск
погода +23 °C
63.78
 
€ 65.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае лесопользователи активно включатся в противопожарную работу

Главная Общество
Красноярск
10:35 16 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, пожары
версия для печати Ico_print

Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл ежедневный оперштаб по противодействию лесным пожарам, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка, большая часть возгораний по-прежнему возникает по вине людей. Александр Усс поручил главам территорий усилить работу с арендаторами лесных участков, членами дачных кооперативов и СНТ. Виновных в появлении пожаров нужно выявлять и привлекать к ответственности.

— Необходимо провести и окашивание, опашку. Важно закупить дополнительный инвентарь, патрулировать территории с помощью волонтёров, обеспечить быструю локализацию возникающих пожаров, — поручил губернатор.

Во время заседания Александр Усс выразил благодарность пожарным, спасателям, добровольцам, руководителям территорий, принимающим участие в борьбе с пожарами.

Отметим, что на вечер 15 мая в регионе действовал 31 лесной пожар на площади 12 578,5 га. За сутки обнаружено 25 пожаров на площади 167,9 га. Ликвидировано 30 пожаров на площади 2 664,6 га, локализовано 5 пожаров на площади 3 551,5 га. На привлекалось 1 489 человек и 224 единицы техники. Наиболее сложная ситуация с пожарами в выходные сложилась в Емельяновском, Нижнеингашском и Енисейском районах.

С начала пожароопасного сезона всего возникло 686 очагов ландшафтных лесных пожаров на общей площади 41 651,605 га.

Напомним, в большинстве районов региона действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев виновному может грозить и уголовная ответственность.

В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 3 000 человек и свыше 1 000 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Абанском районе задержали сжигающего сено мужчину

В Абанском районе задержали сжигающего сено мужчину

16 Мая 2022 г.
Составлен протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ
Новости Красноярска: В Красноярском крае проведут более 60 мероприятий для бизнеса

В Красноярском крае проведут более 60 мероприятий для бизнеса

16 Мая 2022 г.
Участие бесплатное
Новости Красноярска: В Красноярске завершился отопительный сезон

В Красноярске завершился отопительный сезон

16 Мая 2022 г.
Началась подготовка к следующему сезону
Новости Красноярска: Замглавы Минусинского района оштрафовали за оскорбление депутата заксобрания

Замглавы Минусинского района оштрафовали за оскорбление депутата заксобрания

16 Мая 2022 г.
Женщине назначен штраф 25 000 рублей
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 27-летний танкист из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 27-летний танкист из Красноярского края

16 Мая 2022 г.
Он посмертно награждён медалью Суворова
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки потушили 30 лесных пожаров

В Красноярском крае за сутки потушили 30 лесных пожаров

16 Мая 2022 г.
На лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

16 Мая 2022 г.
Похолодает в городе 20 мая
Новости Красноярска: С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

16 Мая 2022 г.
Специалисты СГК приступают к испытаниям городских теплосетей
Новости Красноярска: В Красноярском крае число погибших в результате массовых пожаров выросло до восьми человек

В Красноярском крае число погибших в результате массовых пожаров выросло до восьми человек

11 Мая 2022 г.
По делу о гибели людей задержали трёх виновных
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru