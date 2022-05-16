16 мая в Красноярском крае ожидается сильный ветер и гроза

16 мая в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются грозы и порывы ветра до 18 м/с.

Местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса, сообщают в Агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края.

Сотрудники ведомства призывают жителей не выжигать траву, не разводить костры. Также нельзя бросать горящие спички, непотушенные окурки на землю.

За нарушения для граждан предусмотрен штраф до 4 000 рублей, для должностных лиц — до 30 000 руб., для юридических лиц — до 400 000 руб. Виновному может грозить и уголовная ответственность, если в результате неосторожного обращения с огнем произойдет лесной пожар и пострадают деревья.

Стоит ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях. Держитесь подальше от строящихся зданий, деревьев, рекламных и других конструкций. Избегайте линий электропередач. Не подходите к оборвавшимся электропроводам.

При возникновении происшествий звоните по телефонам 101 или 112.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов