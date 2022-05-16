В Ужурском районе при пожаре погибла женщина и её 3-летний сын

15 мая в Крутояре в одноэтажном доме произошёл пожар. Очаг возгорания находился в детской комнате.

В результате пожара молодая женщина получила отравление продуктами горения и погибла. Её ребёнок скончался в автомобиле скорой помощи.

Предварительная причина: неосторожное обращение с источниками огня.

В результате пожара выгорела комната. Огнём повреждены домашние вещи, мебель, потолок площадью 51 кв м, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В доме проживала семья, в том числе 3-летний и 10-ти летний. В момент трагедии глава семьи находился на работе, а старший мальчик у дедушки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), пишут на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин