Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

По прогнозу Гидрометцентра, 16 мая в Красноярске будет +22° С, ветер западный до 18 м/с, возможны грозы. Ночью — +14° С.

17 мая дневная температура — +26° С, ветер юго-западный 3,6 м/с. Ночью — +17° С.

18 мая днём +27° С, ветер юго-западный 5,2 м/с. Ночью — до +16° С.

19 мая сохранится жаркая погода до +27° С, ветер юго-западный 1,2 м/с. Ночная температура воздуха — +14° С.

20 мая днём похолодает и будет +22° С, ветер западный 3,1 м/с.

Всю неделю будет облачно с прояснениями.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков