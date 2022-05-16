16 мая
Красноярск
погода +23 °C
63.78
 
€ 65.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

Главная Общество
Красноярск
08:46 16 Мая 2022
общество, красноярск, погода, тепло
версия для печати Ico_print

По прогнозу Гидрометцентра, 16 мая в Красноярске будет +22° С, ветер западный до 18 м/с, возможны грозы. Ночью — +14° С.

17 мая дневная температура — +26° С, ветер юго-западный 3,6 м/с. Ночью — +17° С.

18 мая днём +27° С, ветер юго-западный 5,2 м/с. Ночью — до +16° С.

19 мая сохранится жаркая погода до +27° С, ветер юго-западный 1,2 м/с. Ночная температура воздуха — +14° С.

20 мая днём похолодает и будет +22° С, ветер западный 3,1 м/с.

Всю неделю будет облачно с прояснениями.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Абанском районе задержали сжигающего сено мужчину

В Абанском районе задержали сжигающего сено мужчину

16 Мая 2022 г.
Составлен протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ
Новости Красноярска: В Красноярском крае проведут более 60 мероприятий для бизнеса

В Красноярском крае проведут более 60 мероприятий для бизнеса

16 Мая 2022 г.
Участие бесплатное
Новости Красноярска: В Красноярске завершился отопительный сезон

В Красноярске завершился отопительный сезон

16 Мая 2022 г.
Началась подготовка к следующему сезону
Новости Красноярска: Замглавы Минусинского района оштрафовали за оскорбление депутата заксобрания

Замглавы Минусинского района оштрафовали за оскорбление депутата заксобрания

16 Мая 2022 г.
Женщине назначен штраф 25 000 рублей
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 27-летний танкист из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 27-летний танкист из Красноярского края

16 Мая 2022 г.
Он посмертно награждён медалью Суворова
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки потушили 30 лесных пожаров

В Красноярском крае за сутки потушили 30 лесных пожаров

16 Мая 2022 г.
На лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске продолжится благоустройство Ярыгинской набережной

В Красноярске продолжится благоустройство Ярыгинской набережной

11 Мая 2022 г.
За 90 дней на подступах к набережной должны произвести валку старых деревьев
Новости Красноярска: В Красноярске возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере 26 млн рублей

В Красноярске возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере 26 млн рублей

12 Мая 2022 г.
Расследование продолжается
Новости Красноярска: В Красноярском крае задержали трёх человек по делу о гибели людей в результате пожаров

В Красноярском крае задержали трёх человек по делу о гибели людей в результате пожаров

11 Мая 2022 г.
Число погибших выросло до 8 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru