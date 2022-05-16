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В Красноярском крае простятся с погибшим на Украине 26-летним старшим лейтенантом

Главная Общество
Красноярск
07:48 16 Мая 2022
общество, в россии, в мире, в красноярском крае, смерть
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Стало известно о ещё одном погибшем военнослужащем из Красноярского края. Это офицер российской армии.

Сообщается, что в ходе спецоперации на Украине уроженец Лесосибирска старший лейтенант Семен Гроо погиб при исполнении воинского долга. Командир взвода 26-ти лет погиб в боях под Харьковом. В сообщении о смерти указано, что Семен после обучения в Лесосибирском кадетском корпусе закончил Новосибирское высшее военное командное училище и отправился на службу в ряды вооруженных сил РФ.

Прощаться с офицером будут 17 мая в ДК «Магистраль» города Лесосибирска.

Фото: vk.com/kolesolsib

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