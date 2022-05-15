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За четыре года работы Крымский мост пересекло около 20 миллионов автомобилей

Главная Общество
Красноярск
18:52 15 Мая 2022
общество, крым, мост, благоустройство, в россии
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Информацией о статистических  данных по работе Крымского моста поделилась пресс-служба управления дорог «Тамань».



«Крымский мост стал комфортной и современной альтернативой паромной переправе, которая с трудом справлялась с транспортными нагрузками — водителям приходилось подолгу стоять в очереди, чтобы оказаться на другом берегу. Внушительное сооружение решило эту проблему. Теперь дорога на полуостров занимает не больше 20 минут», — пишет пресс-служба управления дорог «Тамань».



Напомним, что движение по Крымскому мосту открыли ровно четыре года назад - 15 мая в 2018 году.

Фото: RT на русском

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