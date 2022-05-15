За четыре года работы Крымский мост пересекло около 20 миллионов автомобилей

Информацией о статистических данных по работе Крымского моста поделилась пресс-служба управления дорог «Тамань».





«Крымский мост стал комфортной и современной альтернативой паромной переправе, которая с трудом справлялась с транспортными нагрузками — водителям приходилось подолгу стоять в очереди, чтобы оказаться на другом берегу. Внушительное сооружение решило эту проблему. Теперь дорога на полуостров занимает не больше 20 минут», — пишет пресс-служба управления дорог «Тамань».





Напомним, что движение по Крымскому мосту открыли ровно четыре года назад - 15 мая в 2018 году.

Фото: RT на русском