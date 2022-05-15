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На тушение пожаров в Красноярском крае отправился специалисты-поисковики

Главная Общество
Красноярск
19:14 15 Мая 2022
мчс, лесные пожары, в красноярском крае, общество
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На помощь к лесным пожарным выдвинулись 5  человек из специальной пожарно-спасательной части Сибирского регионального поисково-спасательного центра МЧС России.

По информации пресс-службы МЧС Красноярского края, работать спецы будут в Бирилюсском районе. На своем снегоболотоходе на гусеничном ходу спасатели будут доставлять работников лесопожарного центра к местам возгорания.

На тушение пожаров в Красноярском крае отправился специалисты-поисковики

— Эта техника, еще называемая  "Лось", предназначена для экстремального бездорожья. Там, где не проедет любая колесная техника, даже очень большая, эти гусеничные вездеходы пройдут очень легко, — пишут сотрудники пресс-службы МЧС России.

Напомним, что ранее появилась информация о 36 действующих лесных пожарах на территории Красноярского края.

Фото: ГУ МЧС по Красноярском краю

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