В Красноярском крае мобилизовали все силы на борьбу с пожарами

В Красноярском крае с пожарами борются больше 4000 человек и 1100 единиц техники.

– Сегодня все специалисты лесной отрасли работают на пределе сил и возможностей. Борьбу с огнем в лесах ведут круглосуточно. С одного ликвидированного пожара группы сразу же перебрасывают на другой. Благодаря профессионализму и максимальной самоотдаче нам удалось не допустить переходов огня из леса на жилые дома. В охране лесов от пожаров в последние дни задействуем более 4000 человек и более 1100 единиц спецтехники, авиацию, группировку сил и средств постоянно усиливаем. Самое важное сейчас — снизить количество возгораний по вине людей, – рассказывает первый замминистра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков.