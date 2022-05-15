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В Красноярском крае мобилизовали все силы на борьбу с пожарами

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Красноярск
15:52 15 Мая 2022
происшествия, общество, лесные пожары, в красноярском крае, сибирь
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В Красноярском крае с пожарами борются больше 4000 человек и 1100 единиц техники. 

– Сегодня все специалисты лесной отрасли работают на пределе сил и возможностей. Борьбу с огнем в лесах ведут круглосуточно. С одного ликвидированного пожара группы сразу же перебрасывают на другой. Благодаря профессионализму и максимальной самоотдаче нам удалось не допустить переходов огня из леса на жилые дома. В охране лесов от пожаров в последние дни задействуем более 4000 человек и более 1100 единиц спецтехники, авиацию, группировку сил и средств постоянно усиливаем. Самое важное сейчас — снизить количество возгораний по вине людей, – рассказывает первый замминистра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков.

По информации экстренных служб, большинство пожаров возникают по вине людей. Спасатели просят о помощи. Если вы стали свидетелем нарушения правил пожарной безопасности, оперативно сообщите по телефонам 102 или 112.

Фото: Александр Жуковец

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