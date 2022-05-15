В Красноярском крае борьбу с пожарами брошены все силы МЧС

В Красноярском крае с лесными пожарами и палом травы борются больше 4000 человек и 1100 единиц техники.

– Сегодня все специалисты лесной отрасли работают на пределе сил и возможностей. Борьбу с огнем в лесах ведут круглосуточно. С одного ликвидированного пожара их сразу же перебрасывают на другой. Благодаря профессионализму и максимальной самоотдаче удалось не допустить перехода пламени на жилые дома. В охране лесов при пожарах в последние дни увеличили группировку до 4000 человек и 1100 единиц спецтехники. Задействуем авиацию, группировку сил и средств постоянно усиливаем. Самое важное сейчас — снизить количество возгораний при участии человека, – рассказывает первый замминистра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков.

По информации экстренных служб, большинство возгораний происходят из-за человеческого фактора. Спасатели просят о помощи. Если вы стали свидетелем нарушения правил пожарной безопасности, оперативно сообщите по телефонам 102 или 112.

Фото: Александр Жуковец