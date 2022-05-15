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Глава Красноярска Сергей Ерёмин поблагодарил горожан за поздравления с Днем рождения

Главная Общество
Красноярск
10:59 15 Мая 2022
красноярск, мэр
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Глава Красноярска Сергей Ерёмин поблагодарил жителей города за поздравления с 46-летием. День рождения мэр отметил накануне, 14 мая. 

«Спасибо за поздравления с Днём рождения, мои дорогие! Утром опубликовал пост про наши с вами любимые скверы, а в комментах получил в основном поздравления. Очень приятно! Обнимаю всех моих любимых красноярцев!», — написал глава города.

В комментариях под постом на странице градоначальника в соцсетях люди поблагодарили его за работу.

«Хочу выразить огромную благодарность вам за активное развитие общественных мест в городе. Вчера, и на тех выходных гуляли с мужем на правобережной набережной, в центре, на о. Татышев, все так преобразовывается с каждым годом, аж гордость берет!»

«Я в восторге, спасибо за вашу работу. Столько классных, уютных территорий . Особенно на Мясокомбинате просто потрясающе, так как есть хороший большой туалет, что просто восхитительно».

Фото: © vk.com/eremin_krsk

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