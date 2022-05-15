Жители и сотрудники МЧС спасли от огня территорию СНТ в Емельяновского районе

Жители и сотрудники МЧС отстояли территорию СНТ в Емельяновского районе.

«Парень на своей машине блоки бетонные сдвинул, ребята лес валили, женщины наливали из скважин воду в канистры и подвозили! Мы без ног и рук! Но сегодня мы победили!», – пишут очевидцы.

Напомним, что на момент 14 мая в Красноярском крае горели 6 тысяч гектаров леса. Большинство возгорания происходят из-за перехода огня с других территорий, а также действий местных жителей. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, угрозы населённым пунктам нет. За сутки удалось потушить 34 пожара на площади 659,5 га.

При обнаружении пожара необходимо позвонить на горячую линию лесоохраны 8-800-100-94-00, по телефону 112 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

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