Лесным пожарным Красноярского края отправили подкрепление

Красноярские пожарные получат подкрепление из Амурской области и Хакасии. Как сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана», в регион перебросят 2 подразделения парашютистов-десантников.

Первый отряд из 32 человек прибудет в аэропорт Красноярск в 17:00 по местному времени. Второй отряд, из 18 человек, направляется в Минусинский район.

Отметим, что сейчас в тушении лесных пожаров на территории края принимают участие 117 федеральных авиапожарных. Они помогли ликвидировать огонь в Емельяновском, Иланском, Сухобузимском, Бирилюсском районах, отмечает пресс-служба ведомства.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын