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В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 45 человек

Главная Общество
Красноярск
15:30 14 Мая 2022
красноярск, статистика
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Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае постепенно снижается. Подтверждённых диагнозов на 15 марта – 48 человек (22 – в Красноярске). За всё время пандемии в регионе выявлено 364 956 случаев заражения.

Вылечили 45 человек за сутки. Погибших нет.

Напомним, для предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала медорганизаций Красноярского края пациентам при посещении лечебно-профилактического учреждения и медицинским работникам необходимо продолжить ношение масок.

Требование действует до его официальной отмены Управлением Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Общество / НОВОСТИ
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