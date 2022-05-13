Сельхозтехникум в Уяре предоставил животным и птицам кров и питание

В Уяре скот с пострадавших от пожара подворий разместили на ферме местного сельхозтехникума. Сейчас на попечении образовательного учреждения коровы, 12 коз с козлятами, четыре овцы и их ягнята, а также куры. Всем им также предоставляется питание.

«Пока крупный рогатый скот мы будем держать у себя в течение месяца, дальше посмотрим. У нас есть сено, дробленка, пшеница, корма нам также подвезли уярские хозяйства «Авдинское» и «Кильчуг», –рассказал директор Уярского сельхозтехникума Артур Аветисян.

Кроме того, преподаватели и студенты техникума осмотрели выживших собак и кошек: кому было необходимо, оказана ветеринарная помощь.

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев