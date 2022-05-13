Задержанному экс-заместителю главы Уяра избрали меру пресечения

В Красноярском крае суд избрал меру пресечения заместителя главы города Уяра. Напомним, что его подозревают в халатности в связи с массовыми пожарами. Следователи возбудили уголовные дела по статьям 293, 109 и статье 238 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по краю и республике Хакасия, 28-летний чиновник останется на свободе, но ему запрещено покидать территорию региона, выходить из дома в определённое время, всячески контактировать с должностными лицами и сотрудниками администрации города Уяра и другими свидетелями, а также запрещено пользоваться средствами связи и интернетом.

Сообщается, что полномочия мужчины входило обеспечение пожарной безопасности и контроль за благоустройством территории муниципального образования. При этом он проигнорировал информацию о необходимости устранить нарушения пожарной безопасности. Это привело к возгоранию несанкционированной свалки 7 мая и уничтожению 233 жилых дома.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов