13 мая
Красноярск
погода +29 °C
65.79
 
€ 68.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Задержанному экс-заместителю главы Уяра избрали меру пресечения

Главная Общество
Красноярск
17:14 13 Мая 2022
в красноярском крае, следствие
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае суд избрал меру пресечения заместителя главы города Уяра. Напомним, что его подозревают в халатности в связи с массовыми пожарами. Следователи возбудили уголовные дела по статьям 293, 109 и статье 238 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по краю и республике Хакасия, 28-летний чиновник останется на свободе, но ему запрещено покидать территорию региона, выходить из дома в определённое время, всячески контактировать с должностными лицами и сотрудниками администрации города Уяра и другими свидетелями, а также запрещено пользоваться средствами связи и интернетом. 

Сообщается, что полномочия мужчины входило обеспечение пожарной безопасности и контроль за благоустройством территории муниципального образования. При этом он проигнорировал информацию о необходимости устранить нарушения пожарной безопасности. Это привело к возгоранию несанкционированной свалки 7 мая и уничтожению 233 жилых дома.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: До конца 2022 года в Красноярске восстановят права дольщиков 45 недостроенных домов

До конца 2022 года в Красноярске восстановят права дольщиков 45 недостроенных домов

13 Мая 2022 г.
Дольщики смогут получить квартиру или вернуть себе деньги в виде компенсации от государства
Новости Красноярска: В Норильске представили мастер-план туркластера «Арктический»

В Норильске представили мастер-план туркластера «Арктический»

13 Мая 2022 г.
Разработка документа велась более двух лет
Новости Красноярска: Полтонны батареек и макулатуры: «РостТех» подвел итоги экоакции в Красноярске

Полтонны батареек и макулатуры: «РостТех» подвел итоги экоакции в Красноярске

13 Мая 2022 г.
Акция проходила с 5 по 25 апреля
Новости Красноярска: Перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге выросли на 4,2% в январе–апреле

Перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге выросли на 4,2% в январе–апреле

13 Мая 2022 г.
Пассажирооборот составил 521,6 млн пасс-км
Новости Красноярска: Пожарный поезд со станции Ачинск-I борется с пожаром в Большеулуйском районе Красноярского края

Пожарный поезд со станции Ачинск-I борется с пожаром в Большеулуйском районе Красноярского края

13 Мая 2022 г.
Состав прибыл для помощи подразделениям МЧС
Новости Красноярска: РУСАЛ презентовал книгу об Историческом квартале Красноярска

РУСАЛ презентовал книгу об Историческом квартале Красноярска

13 Мая 2022 г.
Авторы книги подробно описали, как архитекторы меняли облик Красноярска
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний доброволец из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний доброволец из Красноярского края

13 Мая 2022 г.
Церемония прощания состоится 16 мая
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края рассказал Владимиру Путину о мерах поддержки погорельцев

Губернатор Красноярского края рассказал Владимиру Путину о мерах поддержки погорельцев

10 Мая 2022 г.
Героев борьбы с пожарами могут представить к госнаградам
Новости Красноярска: В Красноярске только пять образцов молока можно употреблять

В Красноярске только пять образцов молока можно употреблять

12 Мая 2022 г.
В 4 образцах молока из 9 установлены нарушения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru