В районе Красноярска запустили два речных трамвая

До Усть-Маны запустили два теплохода для доставки граждан.

Красноярцы и гости города могут покататься за 170 рублей по Енисею. С сегодняшнего дня и до середины осени можно прокатиться за адекватную цену.

Пресс-служба Енисейской Сибири сообщает, что с 8 октября можно прокатиться по Енисею до Усть-Маны и обратно. Проезд начинается от торгового центра «Красноярье». Билет в одну сторону стоит обойдется в 172 рубля для взрослых и 86 рублей для детей.

Купить их можно в кассе на самом теплоходе, но вам понадобятся наличные. До Усть-Маны будут ходить теплоходы «Михаил Годенко» и «Заря – 343».

Фото: Енисейская Сибирь