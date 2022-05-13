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В районе Красноярска запустили два речных трамвая

Главная Общество
Красноярск
19:52 13 Мая 2022
общество, туризм, красноярск, в красноярском крае
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До Усть-Маны запустили два теплохода для доставки граждан.

Красноярцы и гости города могут покататься за 170 рублей по Енисею. С сегодняшнего дня и до середины осени можно прокатиться за адекватную цену.

Пресс-служба Енисейской Сибири сообщает, что с 8 октября можно прокатиться по Енисею до Усть-Маны и обратно. Проезд начинается от торгового центра «Красноярье». Билет в одну сторону стоит обойдется в 172 рубля для взрослых и 86 рублей для детей. 

В районе Красноярска запустили два речных трамвая

Купить их можно в кассе на самом теплоходе, но вам понадобятся наличные. До Усть-Маны будут ходить теплоходы «Михаил Годенко» и «Заря – 343».

В районе Красноярска запустили два речных трамвая

Фото: Енисейская Сибирь

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