До конца 2022 года в Красноярске восстановят права дольщиков 45 недостроенных домов. Соглашение об этом заключили министерство строительства региона и федеральный Фонд развития территорий.

По словам министра строительства Михаила Рабушко, процесс восстановления прав участников долевого строительства довольно продолжительный, но по его итогу дольщики смогут получить квартиру или вернуть себе деньги в виде компенсации от государства. Добавим, что в бюджете края для софинансирования этих целей предусмотрено около миллиарда рублей.

«Большую часть времени занимает подготовка документов для вынесения объекта на рассмотрение наблюдательным советом фонда. В процессе задействованы не только сотрудники министерства, но и конкурсные управляющие, представители муниципальных образований и надзорных органов. Мы поддерживаем постоянную связь с дольщиками, выясняем их мнение и учитываем в дальнейшей работе», — отметил министр.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов