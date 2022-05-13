В Норильске представили мастер-план туркластера «Арктический»

В Норильске презентовали мастер-план туристско-рекреационного кластера «Арктический». До этого разработка документа велась более двух лет силами Агентства развития Норильска и экоцентра «Заповедники» при участии Агентства по туризму Красноярского края, Агентства развития бизнеса, администрации северного города и Таймырского муниципального района.

Туркластер «Арктический» охватывает 900 тыс. кв. км. Эта огромная территория была изучена разработчиками мастер-плана в ходе полевых работ и структурирована на подкластеры: Норильск – Дудинка, плато Путорана, внутренний Таймыр и др. В свою очередь, для каждого подкластера определен перечень перспективных направлений развития: этнический, круизный, исторический, промышленный туризм, бердвотчинг, анималистика, фототуры.

Также авторами разработаны и выделены конкретные проекты. Среди них – развитие базы «Оль-Гуль», создание туристско-рекреационной зоны на горе Шмидта, комплекса «Легенды тундры» в Дудинке, туристской территории «Хараелах» с пешеходными, водными, лыжными маршрутами. Еще один важный проект «Арктического» – кластер «Затундра», инвестором которого выступает «Норникель». Компания выделяет 20 миллиардов рублей на строительство туристического комплекса, включающего экодеревню Бухта Канчуль с гостиницами на сотни номеров, сеть кемпингов в районе озер Лама и Мелкое, причалы и водный транспорт. Как ожидается, один только этот проект позволит привлечь до 50 тысяч человек в год.

«Создание таких проектов, как многофункциональный туристический комплекс «Затундра», мемориальный комплекс «Голгофа. Предтеча комбината», геопарк в предгорье плато Путорана, этно-парк в Хатанге позволит удовлетворить потребности как жителей Арктики, так и приезжающих сюда гостей. Инфраструктурные проекты также станут драйвером социально-экономического развития региона: помогут привлечь инвестиции, благоустроить общественные пространства, создать новые современные гостиницы и объекты общественного питания, что повлечет за собой не только повышение качества туристских услуг, но и увеличение количества новых рабочих мест и привлечение к туристической деятельности представителей коренных малочисленных народов», - прокомментировала руководитель агентства по туризму Красноярского края Ольга Василенко.

В мастер-плане также проработан вопрос доставки туристов на удаленную северную территорию. В частности, предусмотрено развитие пассажирского сектора Дудинского морского порта и предложен проект по направлению турпотоков через Хатангу.

«Уверены, что туриндустрия на Таймыре способна внести весомый вклад в социально-экономическое развитие территории. При этом чрезвычайно важно сохранять хрупкую арктическую природу и учитывать интересы местных жителей», - подчеркнул эксперт экоцентра «Заповедники» Александр Железняк.

По его словам, сегодня в мире Арктику ежегодно посещают около 11 млн туристов, но на долю РФ приходится всего 11% потока. При этом на территории Таймыра расположены горы Бырранга, плато Путорана и плато Анабар, кратер Попигай, здесь проживает пять этносов и происходят такие уникальные природные явления, как северное сияние, миграция северного оленя, ледоход. Интерес к этому уже есть, причем как со стороны российских, так и зарубежных туристов, но привлечь действительно большое число людей возможно только при условии развития всесезонного туризма, и мастер-план, по сути, готовая инструкция для этого.

Добавим, на сегодняшний день документ утвержден на совещании при главе Норильска и представлен широкой общественности. Для финального согласования его направят в Министерство развития Дальнего Востока и Арктики и в Ростуризм.

По материалам «Норникеля»

Фото: предоставлено «Норникелем»