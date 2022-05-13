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Полтонны батареек и макулатуры: «РостТех» подвел итоги экоакции в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
15:56 13 Мая 2022
экология, мусор, акция, благоустройство
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Красноярские компании «РостТех» и «Термика» подвели итоги экоакции Трудового отряда Главы города.

Акция проходила с 5 по 25 апреля. За 21 день красноярцы собрали более тонны отходов:

  • лампы 251 шт,
  • батарейки 437,5 кг,
  • макулатура 596,8 кг,
  • пластик 37,6 кг.

В этот раз неравнодушные горожане сдали в 4 раза больше макулатуры и в 13 раз больше батареек, чем за аналогичный период в прошлом году. Полученное в ходе проведения акции вторичное сырье отправилось на переработку, а участников ждали памятные призы.

Полтонны батареек и макулатуры: «РостТех» подвел итоги экоакции в Красноярске

Экоакция Трудового отряда Главы города проводится с 2015 года, каждые весну и осень, а компании «РостТех» и «Термика» регулярно поддерживают этот проект.

Что принимается на переработку: макулатура (газеты, журналы, бумага), электронный мусор (ртутные лампы до 50 см. длиной, батарейки), пластик — маркировка 1, 2, 4, 5 (бутылки ополоснуть от остатков напитка).

«Красноярцы знакомятся с идеей сортировки и возможностями правильной утилизации отходов, содержащих негативные компоненты для природы, ведь это приносит пользу окружающей среде и воспитывает в каждом экологическую ответственность. Нам всем жить в той окружающей среде, которую мы можем беречь уже сегодня. Мы проводим акцию с 2015 года и с каждым годом активных жителей становится всё больше. Многие уже давно сортируют мусор, а кто-то принимал участие впервые. Нас радует неравнодушие красноярцев и интерес к этой теме как молодого поколения, так и взрослых. Сделать наш город лучше и чище совсем не сложно» —рассказал командир Трудового отряда Главы города, Витенко Роман. 4 мая были определены 15 победителей розыгрыша (запись эфира доступна в группе Трудового отряда Главы города ВКонтакте). Счастливчики получили разнообразные подарки, среди них: настольная игра «Эко-эстафета», шоппер, поясная сумка, сумка-шоппер, а также рюкзак из вторичного сырья.

Полтонны батареек и макулатуры: «РостТех» подвел итоги экоакции в Красноярске

Собранные батарейки и лампы переданы компании «Термика» на обезвреживание и переработку. Пластик и макулатура отправились на мусоросортировочный комплекс компании «РостТех». Именно оттуда пригодное вторсырье отправится на заводы по переработке.

Фото: «РостТех»
По материалам «РостТеха»

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