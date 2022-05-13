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Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»

Главная Общество
Красноярск
15:54 13 Мая 2022
школьники, проекты, технологии, наука, техникa
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Девятиклассники Первого Университетского Лицея им. Н.И. Лобачевского спроектировали систему «умный дом», способную дистанционно управлять домашними инженерными сетями. Проект занял 1-е место на чемпионате ЮниорПрофи — соревнованиях по технологическим дисциплинам, которые проводит фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело». Дом, над которым работали лицеисты, подключен к интернету, оснащен датчиками движения, пламени и газа. Управлять им можно с любого гаджета.

Системы электронного управления домами и квартирами прочно вошли в жизнь современного человека, помогая сделать ее более комфортной и безопасной. С их помощью можно дистанционно контролировать то, что происходит в доме, регулировать температуру воздуха, управлять освещением и водоснабжением, а также вовремя реагировать на возможные ЧП – например, утечку газа или пожар.

Проектирование систем «умный дом» относится к категории «Интернет вещей» и является одним из основных трендов современного программирования. В чемпионате ЮниорПрофи в Усть-Лабинске в этой категории соревновались 3 команды школьников в возрасте от 14 лет, в том числе девятиклассники Первого Университетского Лицея им. Н.И. Лобачевского Роман Алтухов и Полина Щерба.

На программирование «умного дома» у конкурсантов было 12 часов, разделенных на 3 соревновательных дня. На первом этапе необходимо было определить не менее 6 функциональных решений, которые будут работать в доме, варианты размещения датчиков для их реализации, а также обосновать представленное решение с технической и экономической стороны. Задача второго этапа – установить датчики в доме, провести и подключить внутренние коммуникации для их корректной работы и сбора информации. На третьем этапе школьники с нуля разработали систему управления домом, используя интерфейс облачного приложения.

«Обязанности мы разделили: я отвечал за написание программы и руководил процессом, а Полина устанавливала все датчики и подключала дом к коммуникациям. Среди наших соперников были трехкратные победители ЮниорПрофи прошлых лет, и это очень мотивировало. В итоге у нас получилось главное – подключить дом к интернету и наладить дистанционное управление всеми системами. Думаю, при наличии времени и ресурсов мы сможем сделать то же самое и для реального дома», - комментирует Роман Алтухов.

Роман Алтухов и Полина Щерба – учащиеся 9-го класса Первого Университетского Лицея им. Н.И. Лобачевского. Ребята попали в первый поток лицеистов и занимаются по углубленной программе изучения физики, математики и информатики.

Первый Университетский Лицей им. Н.И. Лобачевского построен в Усть-Лабинске при поддержке промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска. Лицей готовит школьников к поступлению на естественно-научные факультеты лучших вузов страны, в первую очередь МГУ имени М.В. Ломоносова. В этом году Лицей провел первый набор иногородних школьников в 7 и 10 классы. Вступительные экзамены прошли 29 апреля в 5 регионах страны. Поступившие лицеисты будут жить в комфортном кампусе на территории Лицея. Обучение в Лицее – бесплатное.

Фото: ul-lyceum.ru

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