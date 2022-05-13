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Перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге выросли на 4,2% в январе–апреле

Главная Общество
Красноярск
15:52 13 Мая 2022
железные дороги, перевозки, пассажиры, поезда
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За 4 месяца 2022 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлен 1 млн 881 тыс. пассажиров, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в дальнем следовании – 448,2 тыс. (+7,7%), в пригородном сообщении – 1 млн 433 тыс. пассажиров (+3,2%).

Пассажирооборот на КрасЖД с начала года составил 521,6 млн пасс-км. Это на 9,7% выше показателей того же периода 2021 года.

В апреле 2022 года со станций дороги отправились в поездки более 552,3 тыс. пассажиров (+7% к апрелю 2021 г.).  Из них в пригородном сообщении – 431,8 тыс.  (+6,3% к апрелю 2021 г.), в дальнем следовании – 120,5 тыс. (+9,6%).

Пассажирооборот в апреле составил 137 млн пасс-км, что на 9% больше показателей того же периода 2021 года.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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