РУСАЛ презентовал книгу об Историческом квартале Красноярска

Двухтомная монография «История одного квартала» вскоре появится во всех городских библиотеках. Авторы книги подробно описали, как архитекторы меняли облик Красноярска, начиная с 18 века до наших дней. Особое внимание уделено реконструкции «Исторического квартала» на ул. Горького.

- Очень много интересных, новых моментов истории города нам удалось раскрыть. Главное, нам удалось связать исторические моменты с современными проблемами реставрации, которые очень важны в наше время, - отметил во время презентации книги, которая состоялась в одном из домов «Исторического квартала», доктор архитектуры, соавтор книги «История одного квартала» Владимир Царёв.

Реконструкция зданий «Исторического квартала» началась по инициативе российского предпринимателя и мецената Олега Дерипаска. Долгое время деревянные дома постройки начала прошлого века в районе пересечения улиц Горького – Бограда – Карла Маркса были жилыми. Они подвергались перепланировкам, горели, разрушались от времени. К 2013 году жильцов расселили, но только в 2017 году здесь начались реставрационные работы. Спонсором большого переустройства стала компания РУСАЛ. Это уникальный в современной российской практике пример реализации проекта по сохранению объектов деревянного зодчества за счёт средств из внебюджетных источников. В сентябре 2021 года комплексная реставрация квартала завершилась. Книга об этом уникальном для России проекте будет интересна не только ученым, но и самому широкому кругу читателей. На презентации книги выступили авторы двухтомника, среди гостей презентации были экскурсоводы и библиотекари Красноярска, а также депутат ГосДумы Александр Дроздов. Презентация книги об Историческом квартале состоялась в одном из домов самого квартала и завершилась автограф-сессией.

- Книга абсолютно для всех. Я сама с удовольствием прочитала оба тома и очень рекомендую красноярцам приходить в библиотеки и просить эту книгу. Вы узнаете много интересного про историю города, про его архитектуру. Такая уникальная история должна остаться не только в зданиях, но и в веках - в виде книги. Мы подобрали коллектив авторов - больше десяти человек, которые создали красивый и интересный двухтомник, который мы и представили вниманию руководителей библиотек города и красноярским гидам, - заявила директор департамента по связам с общественностью и госорганами алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Елена Южакова.

В двухтомнике «История одного квартала» исследованы архитектурно-градостроительные процессы преобразований Красноярска в 18 – начале 21 века как наиболее крупного административного и промышленного центра Сибири. Показана эволюция взглядов архитектурного сообщества, власти и городской общественности на оценку исторического и культурного наследия дореволюционного периода. Рассматриваются основные научно-методические и технические проблемы, возникшие в процессе комплексной реставрации строений деревянных усадеб Исторического квартала, впервые проведенной в подобных масштабах в нашем городе в 2010 – 2021 годах. Издание предназначено специалистам в области архитектуры, искусствоведения, истории культуры и широкому кругу читателей. Компания РУСАЛ передала книги в библиотечную систему Красноярска для обеспечения открытого доступа к ценным текстам, составленным специально для издания.