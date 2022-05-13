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На трассах в Красноярском крае будут измерять температуру грунта

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Красноярск
15:25 13 Мая 2022
в красноярском крае, дороги
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К 2024 году на трассах Красноярского края установят 16 термокос для измерения температуры грунта. Датчики позволят гораздо точнее регулировать продолжительность сезонных перекрытий дорог для большегрузов. Об этом рассказал министр транспорта края Константин Димитров.

За три года на трассах появится 420 умных устройств — это детекторы транспорта, пункты управления интенсивностью движения, метеостанции, камеры и светофоры. Накануне закончился приём заявок в конкурсе на определение подрядчика. Контракт планируется заключить в июне. Его начальная цена составила 432 млн рублей.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

 

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