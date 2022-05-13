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В предстоящие выходные в Красноярске пройдут рейды ГИБДД

Главная Общество
Красноярск
15:30 13 Мая 2022
красноярск, гибдд
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В предстоящие выходные в Красноярске пройдут рейды ГИБДД. Стражи порядка будут дежурить на въездах в краевой центр, чтобы проверить соблюдение ПДД гостями и жителями города. Особое внимание будут уделять правилам перевозки детей в салоне авто. Если ребёнок не находится в автокресле, соответствующем их возрасту, весу и росту, то водителю предложат вернуться в город за детским удерживающим устройством. Напомним, что за нарушение правил перевозки юных пассажиров предусмотрен штраф в 3 тысячи рублей.

На загородных трассах будут работать «скрытые патрули» ДПС, едущие в общем потоке машин. Их задача – фиксация нарушений ПДД, который чаще всего приводят к серьёзным авариям, например, выезды на встречную полосу. Информацию о нарушителях передадут ближайшим экипажам ДПС, которые привлекут водителей к ответственности. С начала года было выявлено 319 таких выездов на «встречку».

Кроме того, на выходных пройдёт традиционный рейд «Нетрезвый водитель». По ночам в разных районах города полиция будет массово проверять водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Нарушителям грозит лишение прав на срок до двух лет и административный штраф в 30 000 рублей.

Сообщить о нетрезвом водителе можно по круглосуточному телефону ГИБДД «Синяя линия» — 263-10-19.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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