Жителей Красноярского края призывают быть особенно бдительными во время сухой и жаркой погоды

В выходные в Красноярском крае установится сухая и жаркая погода. Возможно осложнение пожарной обстановки.

В большинстве районов региона действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев виновному может грозить и уголовная ответственность.

По мнению специалистов, именно по причине человеческой беспечности этой весной возникло большинство возгораний.

— Несмотря на все запреты, штрафы, на массу негативных примеров, люди продолжают сжигать на своих территориях сухую траву, разжигают костры в лесах, выбрасывают непотушенные окурки. В сухую, жаркую и ветреную погоду масштабно и очень стремительно разрастаются пожары. Огонь уходит в леса, поселения. Мы получаем не только хозяйственный ущерб, но и человеческие жертвы, - сказал Евгений Мусс, руководитель агентства ГО и ЧС края.

В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 3 000 человек и свыше 1 000 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков