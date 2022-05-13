13 мая
Красноярск
погода +29 °C
65.79
 
€ 68.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жителей Красноярского края призывают быть особенно бдительными во время сухой и жаркой погоды

Главная Общество
Красноярск
15:15 13 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, пожары
версия для печати Ico_print

В выходные в Красноярском крае установится сухая и жаркая погода. Возможно осложнение пожарной обстановки.

В большинстве районов региона действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев виновному может грозить и уголовная ответственность.

По мнению специалистов, именно по причине человеческой беспечности этой весной возникло большинство возгораний.

— Несмотря на все запреты, штрафы, на массу негативных примеров, люди продолжают сжигать на своих территориях сухую траву, разжигают костры в лесах, выбрасывают непотушенные окурки. В сухую, жаркую и ветреную погоду масштабно и очень стремительно разрастаются пожары. Огонь уходит в леса, поселения. Мы получаем не только хозяйственный ущерб, но и человеческие жертвы, - сказал Евгений Мусс, руководитель агентства ГО и ЧС края.

В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 3 000 человек и свыше 1 000 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Задержанному экс-заместителю главы Уяра избрали меру пресечения

Задержанному экс-заместителю главы Уяра избрали меру пресечения

13 Мая 2022 г.
Мужчину подозревают в халатности
Новости Красноярска: До конца 2022 года в Красноярске восстановят права дольщиков 45 недостроенных домов

До конца 2022 года в Красноярске восстановят права дольщиков 45 недостроенных домов

13 Мая 2022 г.
Дольщики смогут получить квартиру или вернуть себе деньги в виде компенсации от государства
Новости Красноярска: В Норильске представили мастер-план туркластера «Арктический»

В Норильске представили мастер-план туркластера «Арктический»

13 Мая 2022 г.
Разработка документа велась более двух лет
Новости Красноярска: Полтонны батареек и макулатуры: «РостТех» подвел итоги экоакции в Красноярске

Полтонны батареек и макулатуры: «РостТех» подвел итоги экоакции в Красноярске

13 Мая 2022 г.
Акция проходила с 5 по 25 апреля
Новости Красноярска: Перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге выросли на 4,2% в январе–апреле

Перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге выросли на 4,2% в январе–апреле

13 Мая 2022 г.
Пассажирооборот составил 521,6 млн пасс-км
Новости Красноярска: Пожарный поезд со станции Ачинск-I борется с пожаром в Большеулуйском районе Красноярского края

Пожарный поезд со станции Ачинск-I борется с пожаром в Большеулуйском районе Красноярского края

13 Мая 2022 г.
Состав прибыл для помощи подразделениям МЧС
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В городе Уяре продолжается проливка и разбор конструкций после пожара

В городе Уяре продолжается проливка и разбор конструкций после пожара

9 Мая 2022 г.
Для желающих помочь погорельцам появилась онлайн-карта пунктов сбора вещей в Красноярске
Новости Красноярска: В Красноярске возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере 26 млн рублей

В Красноярске возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере 26 млн рублей

12 Мая 2022 г.
Расследование продолжается
Новости Красноярска: В Красноярском крае задержали трёх человек по делу о гибели людей в результате пожаров

В Красноярском крае задержали трёх человек по делу о гибели людей в результате пожаров

11 Мая 2022 г.
Число погибших выросло до 8 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru