На станции Иланская Красноярского края пенсионерка попала под поезд.

Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, 80-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся грузовым составом. Машинист подал предупредительный сигнал и попытался затормозить состав, но трагедии избежать не удалось. Пенсионерка скончалась на месте.

Сотрудники транспортной полиции и Следственного комитета на транспорте устанавливают подробности происшествия. Жителям региона напоминают, что переходить железную дорогу следует только в строго установленных местах, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев