На станции Иланская Красноярского края пенсионерка попала под поезд.
Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, 80-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся грузовым составом. Машинист подал предупредительный сигнал и попытался затормозить состав, но трагедии избежать не удалось. Пенсионерка скончалась на месте.
Сотрудники транспортной полиции и Следственного комитета на транспорте устанавливают подробности происшествия. Жителям региона напоминают, что переходить железную дорогу следует только в строго установленных местах, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров.
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев