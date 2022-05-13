В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 53 человека

Подтверждённых диагнозов на 13 мая – 5, в том числе 20 в Красноярске.

Напомним, в Красноярском крае отменили перевод на дистант и отстранение от работы непривитых от COVID-19 сотрудников.

Глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев подписал изменения в постановление Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43 от 23.07.2021. Согласно изменениям, отменяется требование об отстранении от работы или о переводе на дистанционный режим работы лиц, не прошедших иммунизацию против COVID-19.

Соответствующие изменения вступили в силу с 13 мая.

Решение принято в связи с достижением необходимого уровня охвата вакцинацией среди определённых в постановлении категорий людей. Работодателям рекомендовано поддерживать 80 % уровень охвата вакцинацией и ревакцинацией против новой коронавирусной инфекции.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков