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Красноярским дачникам напомнили об ответственности за взятых на дачу животных

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Красноярск
13:43 13 Мая 2022
общество, красноярск, животные, в красноярском крае
Фотография © admkrsk.ru
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Многие красноярцы привозят с собой на дачи питомцев из городских квартир, а некоторые заводят животных специально для охраны дач или прикармливают возле своих участков уличных собак.

За пределами участков собак должны выгуливать на поводках и в намордниках, а если собака всё же находится на самовыгуле, она должна быть стерилизована. Об этом рассказали в администрации города Красноярска.

Осенью некоторые дачники собак бросают, это не только негуманно, но и незаконно. Дачники, которые берут кошек или собак на лето, должны помнить о том, что после окончания сезона животных нужно забрать с собой или пристроить в другой дом, в крайнем случае, в приют или волонтёрский центр.

Сейчас в красноярских приютах только за бюджетные средства уже содержится 593 собаки — это животные, которые отловлены по заявкам и были признаны проявляющими немотивированную агрессивность. С начала года подрядные организации выехали на отлов по 1 927 заявкам, отловили и стерилизовали 753 собаки. 255 из них выпустили обратно в среду обитания, 75 – отдали под ответственность новым хозяевам.

Отловом, стерилизацией, передержкой, ветеринарным обслуживанием бездомных собак в Красноярске по муниципальным контрактам занимается три подрядчика («Бездомный пёс», ООО «Берег» и ИП Полякова). С начала года было заключено 13 контрактов на сумму более 23 миллионов рублей, ещё три контракта находятся в стадии подготовки к торгам на электронной площадке госзакупок. 

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