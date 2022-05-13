В Красноярском крае за сутки потушили более 20 лесных пожаров

За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 21 лесной пожар на площади 938 га в 23 муниципалитетах.

При тушении были задействованы более 750 человек и 118 единиц спецтехники, сообщается на сайте правительства Красноярского края. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний привлекались 19 воздушных судов.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения.

13 мая в регионе действуют 19 лесных пожаров на площади 2,1 тыс. га в Емельяновском, Казачинском, Енисейском, Дзержинском, Идринском, Шушенском, Бирилюсском, Ирбейском, Канском, Абанском, Нижнеингашском, Сухобузимском, Боготольском и Манском районах, а также в Шарыповском муниципальном округе. Угрозы населённым пунктам нет. Удалось остановить распространение 5 пожаров на площади более 250 га.

В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 3 000 человек и свыше 1 000 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев виновному может грозить и уголовная ответственность.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков