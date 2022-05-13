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Весеннее половодье в районе Богучанской ГЭС проходит спокойно

Главная Общество
Красноярск
11:36 13 Мая 2022
работа, вода, электростанция, река, гэс, энергетика
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Во второй декаде апреля Енисейское бассейновое водное управление (Росводресурсы) изменило режим работы станции, увеличив расходы через агрегаты Богучанской ГЭС до 3800 кубометров в секунду. Благодаря этому средние расходы за месяц составили 3642 кубометра в секунду, что на 347 кубометров больше, чем в апреле 2021 года. В апреле станция произвела 1 млрд. 641,75 млн. кВт.ч электроэнергии, что стало самым большим результатом апреля за все время эксплуатации и на 10,85% превышает выработку в апреле 2021 года.

Из-за относительно низкой и нестабильной для последней декады апреля и первой декады мая температуры окружающей среды, весеннее половодье на Богучанском водохранилище началось несколько  позднее, чем обычно. Боковая приточность в водохранилище начала плавно увеличиваться 18 апреля, однако существенный рост, с 250 до 900 кубометров в секунду, впервые отмечен лишь 2 мая. Значительная часть акватории водохранилища все еще покрыта льдом, приточность остается нестабильной - максимум на текущий момент составил до 1400 кубометров. По оценке специалистов Оперативной службы Богучанской ГЭС, пик паводка может затянуться до конца второй декады мая. 

На очередном заседании 29 апреля ЕнБВУ сохранило для Богучанской ГЭС на период с 30 апреля по 3 июня режим работы с расходами 3300-3600 кубометров воды в секунду, с условием обеспечения судоходного режима на реке Ангара. Решение, принятое ЕнБВУ, учитывает складывающуюся на Ангарском каскаде гидрологическую обстановку, в том числе более высокий, чем в 2021 году, уровень озера Байкал и Братского водохранилища.

В настоящее время расходы через агрегаты Богучанской ГЭС превышают пропуск через агрегаты расположенной выше по течению Усть-Илимской ГЭС (в среднем на 25-30 кубометров в секунду), но за счет боковой приточности уровень Богучанского водохранилища в течение мая поднялся с отметки 207,05 до 207,39 м над уровнем Балтийского моря. Полынья в верхнем бьефе вдоль бетонной и каменно-набросной плотины увеличилась в длину до 1400м, в ширину - до 900м; вдоль берегов местами промоины. Уровень Ангары в нижнем бьефе изменяется в пределах отметок 138,6-138,83 м, что соответствует многолетним наблюдениям и требованиям ЕнБВУ.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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