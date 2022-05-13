В Красноярске появится новый бизнес-центр. Подробности рассказал руководитель проекта Антон Шаталов.

Название нового четырёхэтажного здания – «Тихий». Построить его планируют на улице Урицкого недалеко городской администрации.

«Проект уже получил разрешение на строительство. Внутри здания будет шеринговая инфраструктура в виде переговорок, с кофейнями на первом этаже и апарт-отелем на последнем», — рассказал Шаталов.

Сейчас на месте будущей стройки расположена парковка. Авторы уверены в том, что помещения в новом здании будут востребованы у арендаторов, не смотря на то, что рядом находится большой бизнес-центр «Европа» и «Дом техники».

Фото: © proektdevelopment.ru