87-летняя жительница ЛНР разыскивает родственников в Братске

Жительница с. Рубежное ЛНР Клавдия Поликарповна Заневская разыскивает родственников в Братске. У 87-летней женщины сгорел дом и всё имущество, в том числе мобильный телефон со всеми номерами, сообщил у себя на странице в социальной сети “ВКонтакте” мэр Братска Сергей Серебренников.

Пенсионерка ищет племянников Игоря и Олега, а также невестку Анну.

Если откликнутся родственники, готовые принять женщину, мэр обещал обязательно помочь привезти её в Братск.

Если вы знаете информацию о родственниках Клавдии Заневской, пишите в комментариях здесь.

Фото: © vk.com/sergey_serebrennikov_bratsk