В красноярском суде рассматривается дело о хищении подарков ветеранов

Центральный районный суд рассматривается уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра социальной политики Красноярского края Натальи Колягиной. Она обвиняется по ст.159 ч.4 УК РФ. Предприниматель Денис Михиенко обвиняется по ст.159 ч.4 УК РФ, а предприниматели Николай и Вадим Гилевы по ст.159 ч.4 УК РФ.

Как рассказали в пресс-службе Красноярского краевого суда, подсудимые обвиняются в хищение денег, выделенных краевым бюджетом для ценных подарков ветеранам Великой отечественной войны ко Дню Победы. Ветеранам вручили более дешёвые подарки в меньшем количестве. Оставшиеся денежные средства обвиняемые распределили между собой.

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