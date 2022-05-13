В Красноярском крае началась массовая активность клещей

В Красноярском крае активизировались клещи. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за прошедшую неделю с жалобами на присасывание насекомых к врачам обратились 665 жителей региона. Всего же с начала сезона эти членистоногие укусили 1 624 человека.

Исследования показали, что более 39% снятых клещей были переносчиками боррелиоза, около 7% – анаплазмоза, более 3% – эрлихиоза и только 1,5% – энцефалита. Отмечается, что численность паразитов в окрестностях Красноярска составляет от 19,5 до 24 экземпляров на 1 км маршрута, в окрестностях Шарыпово – 38 кл/км, Минусинска – 79 кл/км, Лесосибирска – 14,5 кл/км.

Напомним, что первый случай присасывания клеща в 2022 году на территории Красноярска зарегистрировали в первые выходные апреля. В настоящее время специалисты обрабатывают специальными препаратами общественные пространства города.

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов