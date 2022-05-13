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На большей части Красноярского края ввели особый противопожарный режим

Главная Общество
Красноярск
11:44 13 Мая 2022
общество, в красноярском крае, пожары, режим
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С 13 мая на территории Енисейска, Богучанского, Енисейского и Мотыгинского районов. начал действовать особый противопожарный режим (ОПР). Об этом сообщается на сайте регионального правительства. На территориях запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. А также проводить любые пожароопасные работы на территории поселений и городских округов, в садовых и дачных обществах.

За нарушения для граждан предусмотрен штраф до 4 000 рублей, для должностных лиц — до 30 000 руб., для юридических лиц — до 400 000 руб. Виновному может грозить и уголовная ответственность, если в результате неосторожного обращения с огнем произойдет лесной пожар и пострадают деревья.

Таким образом, особый противопожарный режим введён в 56 муниципальных образованиях Красноярского края из 61.

— Большинство возгораний — это дело рук человека. В регионе за выжигание сухой травы в населённых пунктах и землях сельхозназначения возбуждено более 1 960 дел, — отметил Сергей Козупица, заместитель председателя правительства Красноярского края. - Более 140 человек привлечены к ответственности. Наша основная задача - не допустить крупных пожаров. Также важно обеспечить эффективное взаимодействие всех структур при оперативном реагировании на ландшафтные пожары.

Напомним, теперь сообщившие в правоохранительные органы достоверную информацию о поджигателях могут получить вознаграждение 10 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин 

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