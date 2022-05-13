В Омске пройдет Open talk «От Оймякона до Москвы: конная экспедиция через всю Россию» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

13 мая 2022 года в 12:00 (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдёт пресс-конференция, посвящённая конной экспедиции к 100-летию образования Якутской АССР.

Жители республики Саха (Якутия) Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев решили проехать от Оймякона до Москвы. Экспедиция проходит при поддержке Русского географического общества и позади путешественников уже более 6500 километров по тайге, степям, проселочным дорогам и трассам. В эти дни маршрут экспедиции проходит по Омской области.

В пресс-конференции примут участие: - участник экспедиции Дугуйдан Винокуров; - председатель регионального отделения РГО, ректор ОмГПУ Иван Кротт; - руководитель проекта Егор Борисов и координатор проекта Екатерина Прокопьева (по видеосвязи из Якутска).

Посмотреть трансляцию можно здесь.