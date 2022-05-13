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РУСАЛ, En+ Group и СФУ открывают Академию IT в Красноярске

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Красноярск
10:41 13 Мая 2022
наука, образование, предприятие, сфу, вуз, металлургия, студенты
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РУСАЛ в партнерстве с En+ Group и Сибирским федеральным университетом открыл в Красноярске Академию IT, студенты которой получат уникальную возможность пройти качественную подготовку по IT-специальностям, востребованным в металлургическом и энергетическом секторах бизнеса. Год назад Академия IT открылась в Иркутске, и теперь, в рамках многолетнего партнерства с крупнейшим на Востоке России вузом, программа стартует и в Красноярске.  

Прием заявок продлится до 26 мая. Обучение начнется в сентябре 2022 года. К участию в программе приглашаются студенты первого курса бакалавриата и второго курса специалитета IT-направлений СФУ. В период обучения студентам выплачивается стипендия. Всю подробную информацию можно получить на сайте Академия IT.  

Традицию поддержки науки и развития сотрудничества с сибирскими учебными заведениями около 20 лет назад заложил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Теперь, когда конкурентоспособность промышленности зависит от технологий, скорости и качества оказания услуг, востребованность IT специалистов особенно широка, в том числе в алюминиевой отрасли.  

«Проект Академия IT был создан для того, чтобы показать талантливым студентам IT направлений, что металлургия и энергетика – это динамично развивающиеся, современные, и самое главное, — перспективные отрасли экономики, где престижно начинать свой карьерный путь. Сложность задач, возможность применения на практике полученных знаний, и конечно, профессионально составленная вместе с партнерами из СФУ программа обучения позволяет учащимся овладеть самыми современными навыками сфере IT через реализацию реальных проектов»,  отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа Наталья Альбрехт.  

Благодаря современной программе обучения, студенты имеют возможность получить глубокие знания по выбранному направлению с учетом отраслевой специфики, а также пройти практику в условиях реального производства. Самые успешные студенты смогут начать свой карьеру на одном из предприятий РУСАЛа и En+ Group.

По материалам  пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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