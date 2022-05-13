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В Красноярском крае во время масштабных пожаров удалось спасти более 7,5 тысячи домов

Главная Общество
Красноярск
13:30 13 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, пожары
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О том, что во время недавних пожаров удалось спасти более 7,5 тысячи домов рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс в интервью телеканалу «Енисей».

В пострадавших территориях сгорели 518 домов. По оценкам МЧС, под угрозой уничтожения огнём было 8 тысяч домов, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Противостоять такой стихии, какая бушевала в эти дни, практически невозможно. В регионе был объявлен режим ЧС. Спасти тысячи жилых домов удалось благодаря общим грамотным и слаженным действиям. Круглосуточно работал краевой оперативный штаб. В борьбу с огнём включились полиция, военные, местные администрации, предприятия, неравнодушные, смелые и отчаянные люди. Огромное им спасибо за инициативу и героизм, – отметил глава региона.

Например, в Уяре начальник полиции Сергей Гостюхин несколько раз заходил в горящий дом, чтобы вынести детские вещи, пока мать с детьми была на улице и уносила ребятишек подальше от огня. А в с. Анцирь Канского района водитель фронтального погрузчика Максим Куропаткин тушил на своей машине горящее поле. Чтобы спасти деревню, он загнал технику прямо в огонь и перепахивал горящую траву.

Напомним, 7 мая сильным порывистым ветром в 60 поселениях из-за короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, а также пала сухой травы возникли пожары. Огонь уничтожил 827 строений. В том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, 9 соцучреждений. Без крова остались более 1 200 человек.

Фото: © krk.sledcom.ru 

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