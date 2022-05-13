13 мая
Красноярск
погода +5 °C
65.79
 
€ 68.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске новорождённого пациента доставили на новую вертолётную площадку для санавиации

Главная Общество
Красноярск
11:16 13 Мая 2022
здравоохранение, в красноярском крае, красноярск, общество
версия для печати Ico_print

Первого пациента, которому исполнилось два дня, доставили санрейсом на новую посадочную площадку санитарной авиации. Об этом пишут на сайте правительства Красноярского края.

Ребёнок родился раньше срока в Минусинском районе и не мог самостоятельно дышать, было принято решение об экстренной эвакуации ребёнка в краевой Центр охраны материнства и детства. Вертолёт с новорождённым пациентом приземлился на новую площадку «Николаевская cопка». Она близко расположена к краевому центру охраны материнства и детства и больнице скорой медицинской помощи.

Площадка была построена и протестирована перед Зимней универсиадой. В конце 2021 года её передали медикам. Теперь, после согласования всех формальностей, она будет принимать санитарные рейсы. Раньше на дорогу от посадочных площадок на острове Татышев и краевой клинической больницы автомобилям скорой помощи особенно в часы пик требовалось 40 минут. Сейчас же путь от вертолётной площадки до медучреждений будет занимать считанные минуты.

Отметим, что за 2021 год санавиацией было эвакуировано 3 504 пациента. Из них 514 детей до 18 лет. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» из территорий в краевую столицу были доставлены 556 пациентов.

Фото: © krskstate.ru 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске поджигателя клиники ООО «Чистый город» приговорили к 15 годам тюрьмы

В Красноярске поджигателя клиники ООО «Чистый город» приговорили к 15 годам тюрьмы

13 Мая 2022 г.
Уголовное дело в отношении директора клиники рассматривается в суде
Новости Красноярска: С 13 мая в Красноярске ограничат движение транспорта по ул. Волгоградская

С 13 мая в Красноярске ограничат движение транспорта по ул. Волгоградская

13 Мая 2022 г.
Причина: ремонт тепловых сетей
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний доброволец из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний доброволец из Красноярского края

13 Мая 2022 г.
Церемония прощания состоится 16 мая
Новости Красноярска: 87-летняя жительница ЛНР разыскивает родственников в Братске

87-летняя жительница ЛНР разыскивает родственников в Братске

13 Мая 2022 г.
У пенсионерки сгорел дом и всё имущество
Новости Красноярска: В Красноярске появится новый бизнес-центр

В Красноярске появится новый бизнес-центр

13 Мая 2022 г.
Сейчас на месте будущей стройки расположена парковка
Новости Красноярска: На большей части Красноярского края ввели особый противопожарный режим

На большей части Красноярского края ввели особый противопожарный режим

13 Мая 2022 г.
ОПР введён в 56 муниципальных образованиях из 61
Новости компаний
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
05/05
В Красноярске открывается новый "Мясничий"
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае задержали трёх человек по делу о гибели людей в результате пожаров

В Красноярском крае задержали трёх человек по делу о гибели людей в результате пожаров

11 Мая 2022 г.
Число погибших выросло до 8 человек
Новости Красноярска: В Красноярском крае число погибших в результате массовых пожаров выросло до восьми человек

В Красноярском крае число погибших в результате массовых пожаров выросло до восьми человек

11 Мая 2022 г.
По делу о гибели людей задержали трёх виновных
Новости Красноярска: В Красноярске продолжится благоустройство Ярыгинской набережной

В Красноярске продолжится благоустройство Ярыгинской набережной

11 Мая 2022 г.
За 90 дней на подступах к набережной должны произвести валку старых деревьев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru