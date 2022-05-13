В Красноярске новорождённого пациента доставили на новую вертолётную площадку для санавиации

Первого пациента, которому исполнилось два дня, доставили санрейсом на новую посадочную площадку санитарной авиации. Об этом пишут на сайте правительства Красноярского края.

Ребёнок родился раньше срока в Минусинском районе и не мог самостоятельно дышать, было принято решение об экстренной эвакуации ребёнка в краевой Центр охраны материнства и детства. Вертолёт с новорождённым пациентом приземлился на новую площадку «Николаевская cопка». Она близко расположена к краевому центру охраны материнства и детства и больнице скорой медицинской помощи.

Площадка была построена и протестирована перед Зимней универсиадой. В конце 2021 года её передали медикам. Теперь, после согласования всех формальностей, она будет принимать санитарные рейсы. Раньше на дорогу от посадочных площадок на острове Татышев и краевой клинической больницы автомобилям скорой помощи особенно в часы пик требовалось 40 минут. Сейчас же путь от вертолётной площадки до медучреждений будет занимать считанные минуты.

Отметим, что за 2021 год санавиацией было эвакуировано 3 504 пациента. Из них 514 детей до 18 лет. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» из территорий в краевую столицу были доставлены 556 пациентов.

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