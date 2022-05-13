В магазинах Уяра ограничили продажу алкоголя. С таким предложением выступил начальник МО МВД России «Уярский» Сергей Гостюхин. Глава Уярского района подписал распоряжение об этом 8 мая.

С этого момента спиртосодержащие напитки не будут продавать, чтобы не допустить «совершения противоправных деяний в состоянии алкогольного опьянения».

Также подобные предложения сотрудники полиции направили ещё в ряд районов края.

Напомним, что 7 мая в Уяре сгорели 233 жилых дома. В связи с пожарами были возбуждены уголовные дела. По одному из них был задержан заместитель главы Уяра Артём Швец.

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев