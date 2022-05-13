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В Красноярске поджигателя клиники ООО «Чистый город» приговорили к 15 годам тюрьмы

Главная Общество
Красноярск
12:45 13 Мая 2022
пожар, суд, красноярск, общество, происшествия
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62-летний житель Козульского района находился в клинике ООО «Чистый город», лечился от алкоголя. 17 сентября 2020 года около 04:00 часов он из-за личной неприязни к пациентам клиники поджёг свою одежду, постельное белье. В результате в палате и помещениях произошло возгорание. Погибли 4 пациента (30-ти, 33-х, 37-ми и 66 лет). Кроме этого, уничтожено имущество клиники, повреждены внутренняя отделка и конструктивные элементы здания (ущерб - около 950 тысяч рублей).

Записи камер видеонаблюдения показали, что перед совершением поджога мужчина высказывался о намерении убийства людей, находившихся в ООО «Чистый город» путём поджога, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Злоумышленник признан виновным по п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы 1 год.

Уголовное дело в отношении директора ООО «Чистый город» в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, рассматривается в суде.

Фото: © krk.sledcom.ru 

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