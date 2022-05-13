В Дивногорске благоустраивают Милицейский парк

В Дивногорске начали благоустраивать Милицейский парк. Там появятся пространства для занятий спортом, катания на скутерах и самокатах. Ядром парка станет событийная локация, где будут проводить общегородские мероприятия.

«Благоустройство Милицейского парка имеет большое значение для местных жителей. За последние годы парк стал заброшенным, поэтому все меньше его использовали как место отдыха, скорее, как проход между районами города. Теперь у дивногорцев появится место, где можно будет спокойно, комфортно и уединенно отдохнуть», — рассказал глава Дивногорска Сергей Егоров.

Благоустройство проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году жители Дивногорска проголосовали за то, чтобы знаковое для города место было приведено в порядок.

Напомним, кроме Дивногорска, сейчас в 24 муниципалитетах Красноярского края благоустраиваются еще 34 выбранных жителями общественных пространства.

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