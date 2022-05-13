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В Красноярском крае работодатели получат новые меры поддержки

Главная Общество
Красноярск
09:20 13 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, работа, обучение
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Работодатели могут получить финансовую помощь от службы занятости для организации общественных и временных работ или переобучение сотрудников, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Этот вид поддержки вошёл во второй пакет антикризисных мер, разработанный по поручению губернатора Александра Усса.

Например, работников можно перевести на временные работы (до трёх месяцев), если предприятие взяло паузу на пересмотр своих производственных процессов. Служба занятости компенсирует затраты на зарплату (МРОТ, увеличенный на районный коэффициент и страховые взносы). С информацией можно ознакомиться здесь.

Кроме этого, жители могут пройти обучение и переподготовку. В этом году пройти подготовку смогут более 15 тысяч человек, в том числе 6,7 тысячи человек по национальному проекту «Демография».

Также реализуется мероприятие нацпроекта по повышению мобильности трудовых ресурсов. То есть если на вакансию работодателя в крае нет подходящих кандидатов, то привлекают сотрудников из других регионов. Работодатели могут получить выплаты до 225 тысяч рублей на одного сотрудника, которые можно потратить на компенсацию затрат на переезд к месту работы, бытовое обустройство, единовременную выплату и т.д. Подробнее с информацией можно ознакомиться здесь. Предприятия могут заявиться на участие в мероприятии в 2022 и 2023 г.г.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок 

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