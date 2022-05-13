В Ачинске из психдиспансера сбежал опасный пациент

12 мая в Ачинске из Красноярского краевого психоневрологического диспансера сбежал осуждённый 31-летний Роман Новак, страдающий психиатрическим расстройством, и представляющий опасность для окружающих. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Особая примета осуждённого: на виске с правой стороны татуировка в виде автомата.

Ориентировки переданы всем нарядам полиции. Ведутся розыскные мероприятия.

Если вам известно местонахождение Романа Новака звоните по телефонам 8 (39151) 97-002 или 102.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю