Дополнительные электрички появятся на популярных дачных направлениях Красноярской железной дороги

С 14 мая, в связи с увеличением пассажиропотока, назначаются дополнительные пригородные поезда на популярных «дачных» направлениях Красноярской магистрали.

Так, по выходным дням добавляются рейсы электропоездов: Красноярск Северный – Кемчуг, Красноярск – Снежница – Красноярск, Кача – Красноярск, Красноярск – Кемчуг, Красноярск – Сорокино.

Также в расписании появятся дополнительные «сквозные» маршруты: Кемчуг – Красноярск – Камарчага и Снежница – Красноярск – Дивногорск. Они позволяют осуществлять поездки без пересадки на Красноярском железнодорожном вокзале.

Кроме того, увеличится частота курсирования ряда электричек, осуществляющих перевозку пассажиров из Красноярска до станций Зеледеево, Снежница, Уяр.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить график движения пригородных поездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте АО «Краспригород» или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД