В Красноярске откроют детский сад для собак

Центр дрессировки собак «Лапки, сэр!» открывает в Красноярске щенячий детский сад. Он будет находиться на проспекте Свободном. Запуск нового для города проекта запланирован на 13 июня. Основатель центра дрессировки Дарья Аристова рассказала Gornovosti, что сейчас ремонтируют помещение, в котором будет 5-8 щеночков.

«Формат для нашего города новый, и в том, что он будет популярен, — нет сомнений. Один из самых часто задаваемых вопросов нам на рабочий телефон: «А могу ли я взять собаку, если работаю? Как она будет без меня?», — рассказала Дарья Аристова.

Для владельцев собак будет доступно видеонаблюдение из группы. Также всех добавят в родительский чат.

«Для поступления требуется стандартный набор прививок: комплексная (лептоспироз, чума и прочие), а также от бешенства. Как правило, первая прививка щеночку ставится в 8 недель, вторая через 21 день, далее неделю карантин, и можно выходить «в люди». Щеночку на этот момент как раз 3-3,5 месяца, идет основной период социализации и развития», — сообщила Дарья Аристова.

Стоимость полного пребывания в детском саду в месяц составит 14 тысяч рублей. Также возможен вариант, что питомец будет посещать детский сад по часам или, например, по графику 2/2 либо 3/3. В таком случае стоимость будет другая.

Фото: © Дарья Аристова